„Größte Einbruchserie der vergangenen Jahre“ in der Steiermark geklärt

Im Zeitraum von Ende Jänner 2023 bis Anfang September 2023 ereigneten sich in den Bezirken Südoststeiermark, Weiz, Jennersdorf, Güssing, Oberwart und Oberpullendorf zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Kellerabteilen von Mehrparteienhäusern, Garagen, Nebengebäuden und diversen Abstellräumen, bei denen es die Täter vor allem auf E-Bikes und hochwertige Fahrräder abgesehen hatten. Intensive Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Feldbach in Kooperation mit der Außenstelle Oberwart des Landeskriminalamts Burgenland führten zu einer ungarischen Tätergruppe, die offenbar unter der Führung eines 37-jährigen, einschlägig vorbestraften Ungarn stand. Diese Gruppierung dürfte in den angeführten Bezirken in unterschiedlicher Zusammensetzung tätig gewesen sein. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf etwa 200.000 Euro.

Männer in Ungarn festgenommen

Anfang Juni 2023 wurden der 37-Jährige, ein 24-Jähriger, ein 19-Jähriger sowie ein 18-Jähriger (alle ungarische Staatsbürger) von der ungarischen Polizei in der Nähe von Szentgotthárd (Ungarn) in einem Mini-Van angetroffen. Im Fahrzeug führten die Personen mehrere Fahrräder mit, die offensichtlich von einem Einbruchsdiebstahl in St. Stefan im Rosental stammten. Bei einer Beschuldigtenvernehmung Anfang September 2023 in Feldbach zeigten sich der 24-Jährige und der 19-Jährige zu mehreren Fakten geständig. Sie gaben an, dass der 37-Jährige der Anführer der Gruppierung sei.

Beschuldigter zeigte sich geständig

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse sowie eines bestehenden Aufenthaltsverbots in Österreich wurde gegen den 37-Jährigen ein EU-Haftbefehl erwirkt und der Verdächtige daraufhin von Ungarn nach Österreich ausgeliefert. Am 23. November 2023 wurde der Mann von Kriminalisten der Polizeiinspektion Feldbach als Beschuldigter vernommen und zeigte er sich nach anfänglichem Leugnen zu den Taten umfassend geständig.

200.000 Euro Gesamtschaden

Zusammengefasst kann ausgeführt werden, dass die Tätergruppierung in insgesamt 43 Tatnächten, ausschließlich zum Zwecke der Begehung von Eigentumsdelikten, ins Bundesgebiet eingereist sein dürfte, dabei eine Vielzahl an Kellerabteilen von Mehrparteienhäusern, sowie Garagen, Nebengebäuden und sonstige Abstellräumlichkeiten von Wohnhäusern aufgebrochen, zumindest 47 E-Bikes bzw. hochpreisige Fahrräder im Gesamtwert von rund 150.000 Euro gestohlen und ins benachbarte Ungarn verbracht haben dürfte. Der Gesamtschaden dürfte, inklusive Sachschäden, etwa 200.000 Euro betragen. Bei der gegenständlichen Diebstahls- bzw. Einbruchserie dürfte es sich um eine der größten der vergangenen Jahre im Bereich der Südoststeiermark bzw. Südburgenland handeln. Der 37-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, seine mutmaßlichen Komplizen werden auf freiem Fuß angezeigt.