Buntes aus aller Welt: Adventmarkt am Tummelplatz öffnet seine Pforten

Veröffentlicht am 24. November 2023

Es weihnachtet in Graz. Die Adventmärkte öffneten bereits ihre Pforten, die Weihnachtsbeleuchtung wurde aktiviert und auch die Winterwelt beim Landessportzentrum Graz lädt seit 15. November zum Kufenflitzen. In der Grazer Innenstadt tut sich wieder etwas: Am Tummelplatz gibt es ab dem heutigen Freitag täglich von 10 bis 19 Uhr wieder Buntes aus aller Welt. Bis zum 24. Dezember kann man dort umgeben von Kulinarik, Wollwaren, Weihnachtsschmuck, Textilien, Keramik und Düfte seine Weihnachtseinkäufe erledigen.