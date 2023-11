Lawinenwarndienst startet am Wochenende: „Meldungen beherzigen“

Veröffentlicht am 24. November 2023, 13:32 / ©KK/MarEng

Auf den Kärntner Bergen liegt bereits eine Schneedecke und die Bedingungen sind dementsprechend winterlich. Mit diesem Wochenende startet deshalb auch der Lawinenwarndienst Kärnten wieder – zumindest für einen Teil Kärntens.

Appell an die Bevölkerung

Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) bittet die Bevölkerung, sich bei geplanten Aktivitäten auf den Bergen, vorab über die Lawinengefahr zu informieren. „Ich appelliere hier an die Eigenverantwortung der Kärntner, sich rechtzeitig zu informieren und die Meldungen des Lawinenwarndienstes zu beherzigen. Bei Lawinengefahr gilt es, sich auf sicheren Wegen zu bewegen und Gefahrenzonen zu meiden“, so Fellner. Des Weiteren empfiehlt es sich, vor Aktivitäten am Berg auch die Ausrüstung durchzuchecken und eventuell zu ergänzen.

Erster Bericht geht noch heute online

Im Detail wird der Internetauftritt so gestaltet, dass am heutigen Freitag, gegen 18 Uhr, ein Bericht mit Informationscharakter ohne Gefahrenstufe für Samstag auf der Startseite erscheint. Am Samstag, ebenfalls gegen 18 Uhr, wird dann der erste Lawinenbericht mit Gefahrenstufe für die betroffenen Regionen veröffentlicht.