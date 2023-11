Auf Boden gekracht: Kärntner nach 4-Meter-Sturz ins Krankenhaus geflogen

Am Vormittag

Veröffentlicht am 24. November 2023, 14:42 / ©Robert Telsnig

Ein 37-jähriger Mann war heute Vormittag, gegen 8.45 Uhr, am Zwischenboden seines landwirtschaftlichen Anwesens in der Gemeinde Diex mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Plötzlich stürzte er aber vier Meter in die Tiefe auf den Boden und wurde verletzt. Nach der erfolgten Erstversorgung musste er vom Rettungshubschrauber ins UKH nach Klagenfurt geflogen werden.