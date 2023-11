Nach Flucht: Häftlinge konnten wieder gefasst werden

Insgesamt waren es vier Gefängnisbrüche binnen weniger Wochen in Österreich. Schon vor zwei Wochen flüchtete eine 36-jährige Insassin der Justizanstalt Schwarzau aus der Haft. Sie ergriff während eines Krankenhausaufenthaltes die Flucht. Darauf folgte auch schon der zweite Ausbruch: So kam es, dass ein 16-jähriger Häftling des JA Gerasdorf, am 13. November, während einer Untersuchung im Landesklinikum Wiener Neustadt die Flucht ergriff. Einen Tag später türmte ein 35-jähriger Häftling der Justizanstalt Stein, der unter anderem wegen schweren Raubes inhaftiert war. Am gestrigen Donnerstag, dem 23. November, entkam auch ein 28-jähriger Insasse der Justizanstalt Josefstadt während eines Krankenhausbesuches – 5 Minuten berichtete.

28-Jähriger leidet an psychischen Erkrankung

Der 28-jährige Häftling wurde am Donnerstag zur Abklärung einer Verletzung, die nicht in der Haftanstalt behandelt werden konnte, in das Spital eskortiert und flüchtete um 11.22 Uhr aus dem Wartebereich. Dabei verletzte er auch einen Justizwachebeamten. Die Polizei leitete mehrere Stunden später eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Laut Ministerium leidet der 28-Jährige an einer psychischen Erkrankung. „Ihm werden frühere Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt“, sagte die Sprecherin zum Grund für seine Inhaftierung. Wie lange der Mann einsitzen hätte müssen, war noch nicht klar. Das Ministerium prüft nun den Fall rund um die Flucht des 28-Jährigen.

Wieder gefasst

Nach dem 35-jährigen Straftäter aus Krems wird noch immer gefahndet. Für die anderen drei ist der „Kurzurlaub“ in Freiheit schon wieder vorbei. Der 16-Jährige wurde am Montag in Wien-Ottakring festgenommen, die Frau am Donnerstagnachmittag in Wien-Meidling. Auch der 28-Jährige konnte am heutigen Freitag in Wien gefasst werden, wie das Justizministerium der APA bestätigt. (APA/ RED 24.11.2023)

