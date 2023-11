Toll! Klagenfurt ist Sporttourismus-Region Österreichs

Veröffentlicht am 24. November 2023, 17:42 / ©Christine Jeremias

Österreichs Sporttourismus-Region wurde gekürt – und es ist Klagenfurt! Events wie United World Games, IRONMAN, Kärnten läuft, Billard WM, Tourismusangebote wie SUP-Openwater Paradise, zahlreiche Radtouren, der Laufpark Kreuzbergl, die Halbmarathon-Strecke um die Stadt, Strandbäder, Wassersport, der Sportpark Wörtherseestadion – all das und mehr hilft, um Klagenfurt als Sportstadt erleb- und sichtbar zu machen, erklären die Verantwortlichen für die Tourismusregion.

Saalfelden-Leogang und Achensee hinter Klagenfurt

Im Schloss Kleßheim wurde dieses Jahr bereits zum sechsten Mal der so genannte „Victor“ verliehen. Ziel dieser Verleihung ist es, besondere Menschen, Initiativen, Produkte und Dienstleistungen auszuzeichnen, deren Geschäftsfeld sich in der Sport- und Freizeitwirtschaft befindet und sich etabliert hat. Es gab 17 Preisträger in sieben Kategorien, hinter Klagenfurt reihten sich prominente Namen wie Saalfelden-Leogang und Achensee.

Events „essenziell für städtische Entwicklung“

„Der VICTOR 2023 unterstreicht die Bedeutung des Sports im touristischen Portfolio der Stadt“ freut sich Tourismus-Vorstand Adi Kulterer. „Der Tourismus finanziert nicht nur maßgeblich die sportlichen Leitevents, sondern entwickelt sukzessive das touristische Sportangebot.“ „Sporttourismus ist ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in und für die Stadt. Dieser liegt mir persönlich auch sehr am Herzen“, unterstreicht auch Stadtrat und Wirtschaftsreferent Max Habenicht. „Der Ausbau von Events vor allem im Winterhalbjahr – wie das geplante Big Air im Stadion – sind essenziell für die städtische Entwicklung“, ergänzt Sportstadtrat Franz Petritz abschließend.