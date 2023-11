Von der B317 abgekommen: Auto wurde in den Wald „katapultiert“

St. Veit an der Glan

Kurz nach 15 Uhr wurden die Feuerwehren Thalsdorf und St. Veit an der Glan heute, am 24. November, zu einem Unfall auf die B317 im Bereich Mölbling gerufen. Dort war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und wurde „über die Leitschiene in den angrenzenden Wald katapultiert“, erklären die Thalsdorfer Florianis auf Facebook. Der Fahrer wurde verletzt und musste von der Rettung ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht werden.