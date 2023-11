Lückenschluss: Grazer Umland bekommt ein neues Gymnasium

Es ist fix! Im Süden von Graz, genauer gesagt in Feldkirchen bei Graz, wird win neuer AHS-Standort gebaut. Damit möchte man die AHS-Standorte in Graz entlasten und eine wohnortnahe Ausbildung ermöglichen, denn mit dem neuen Gymnasium wird eine Lücke im AHS-Netz geschlossen: Die nächsten höheren Schulen gibt es nämlich in Leibnitz und in Graz.

Lückenschluss

„Für Feldkirchen ist das ein historischer Schritt. Die nächsten höheren Schulen sind in Leibnitz und Graz. Normalerweise gibt es das nur in Bezirksstädten oder regionalen Zentren, für eine Marktgemeinde ist das steiermarkweit einzigartig“, sagt Erich Gosch, Bürgermeister von Feldkirchen bei Graz. 33 Klassen sollen in der neuen Schule vertreten sein.

Bis 2030

Der Baubeginn ist für 2027 geplant, angepeiltes Datum für die Fertigstellung ist 2030. Das Grundstück „Am Römerfeld“ befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Für das Gymnasium sind 12.000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche geplant. Die Schule wird Teil eines Campus mit produktivem Gewerbe, Wohnbau und Nahversorgung sein.

Erster Schulbau nach 30 Jahren

„Es ist mir ein großes Anliegen, den Bildungsstandort Steiermark weiter zu entwickeln, deshalb freue ich mich, dass nun nach mehr als 30 Jahren zusätzlich zur Schule in Reininghaus eine Bundesschule in der Steiermark gebaut wird – vor allem ist es wichtig, dass mit dem Bau auch der Bildungsstandort außerhalb von Graz gestärkt wird“, so Werner Amon, Landesrat für Europa, Internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal.