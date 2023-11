Punschzeit beginnt: Verkehrsclub warnt vor Alkofahrten

Und nun steht die Punschzeit bevor, weiß die Mobilitätsorganisation Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Aufgrund der Süße wird der Alkoholgehalt von Glühwein und Punsch oft unterschätzt. „Das Motto „Don’t drink and drive“ ist einzuhalten“, so der VCÖ. Zudem empfiehlt man, dort wo es möglich ist, Anrufsammeltaxis oder Bus und Bahn zu nutzen.

14 Prozent mehr als 2019

90 Unfälle mit 103 Verletzten und einem Todesopfer. Das ist die Bilanz der Alko-Unfälle in Kärnten im ersten Halbjahr des heurigen Jahres, informiert der VCÖ. Das sei zwar ein Rückgang gegenüber dem ersten Halbjahr 2022, aber im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gab es um 14 Prozent mehr Alko-Unfälle als im ersten Halbjahr 2019.

Große Unterschiede im Bezirksvergleich

Die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass in den vergangenen Jahren die Anzahl der Alko-Unfälle im zweiten Halbjahr immer höher war als im ersten Halbjahr. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren kosteten Alko-Unfälle auf Kärntens Straßen 18 Menschen das Leben, mehr als 1.200 wurden verletzt. Zwischen Kärntens Bezirken gibt es beim Anteil der Alko-Unfälle große Unterschiede, berichtet der VCÖ. Im Vorjahr war der Anteil der Alko-Unfälle im Bezirk Villach Land mit zehn Prozent am höchsten und im Bezirk Feldkirch mit fünf Prozent am niedrigsten.

Zeit der Punschstände beginnt

Bereits bei 0,5 Promille würde jedoch das Unfallrisiko auf das Doppelte steigen, bei 1,0 Promille auf das 7-Fache und bei zwei Promille auf das 35-Fache, erinnert der VCÖ. Nun kommt die Zeit der Punschstände und Weihnachtsmärkte. Aufgrund der Süße wird die Wirkung von Punsch oft unterschätzt. Zudem kann der Alkoholgehalt je Punsch und Punschstand stark variieren. Sehr wirksam seien dabei auch die Kontrollen der Exekutive. Im Vorjahr wurden in Kärnten 123.279 Alko-Kontrollen durchgeführt, bei 3.312 kam es zu einer Anzeige.