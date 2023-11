Schwerer Unfall auf A1: Mehrere Autos verwickelt

/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Veröffentlicht am 24. November 2023, 18:45 / ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Zu dem Unfall kam es auf dem Abschnitt der A1 West Autobahn zwischne Eberstalzell und Laakirchen Ost, so die Information der Asfinag. Ersten Meldungen zufolge sollen mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der Einsatz läuft derzeit noch, dadurch staut es sich auf drei Kilometer zurück. Laut Ö3 gibt es Verletzte. Nähere Infos sind derzeit nicht bekannt. Wir halten euch am Laufenden.