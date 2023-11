Steiermark Schau lockte heuer 285.000 Besucher an

Damit knüpft die Nachfolgerin der Landesausstellungen beinahe an die erfolgreichsten Schauen in den 1980er-Jahren an, auch wenn LH und Kulturreferent Christopher Drexler (ÖVP) den Vergleich für nicht zulässig hält: „Die Steiermark Schau ist ein weitaus vielfältigeres Konzept“, sagte er am Freitag.

Besucherzahlen nahmen ab

„Hexen und Zauberer“ auf der Riegersburg gilt bis heute als die erfolgreichste Landesausstellung der Steiermark und hat 1987 mehr als 351.000 Besucher gezählt. Im Jahr davor war schon einmal Herberstein Schauplatz einer Landesausstellung, genauer gesagt das Schloss Herberstein: 1986 sahen mehr als 310.000 Menschen „Brücke und Bollwerk“. Die damals noch jährlichen Landesausstellungen verloren aber zunehmend an Anziehungskraft. 2006 waren gerade einmal noch 73.500 Besucher bei der letzten Landesausstellung zum Thema „Wege zur Gesundheit“ in Bruck an der Mur. „Das Konzept war ausgeschöpft“, sagte Drexler am Freitag bei der Präsentation der Zahlen der Steiermark Schau in Graz. 2021 wurden die Landesausstellungen unter dem Namen Steiermark Schau und mit neuem Konzept wiederbelebt – 100.000 Besucher kamen und das trotz Lockdown.

„Erwartungen übertroffen“

2023 sollte nun das neue Konzept der Steiermark Schau voll zur Geltung kommen. „Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen“, bilanzierte der kaufmännische Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum (UMJ) Josef Schrammel. „Das Format der Steiermark Schau hat sich bewährt“, ergänzte ein ebenfalls zufriedener Drexler und kündigte die nächste Schau für 2025 an. Laut Schrammel hat die Tierwelt Herberstein rund zehn Prozent mehr Besucher als in einem durchschnittlichen Jahr verbucht. Etwa 203.000 Besucher hat die Schau zwischen 29. April und 5. November gezählt. Hinzu kommen rund 82.000 Menschen, die sich den mobilen Pavillon der Schau entweder beim „Prolog“ in Wien oder vor den Türen der Tierwelt Herberstein angeschaut haben.