Schnee kommt: Das solltest du beim Autofahren beachten

Am kommenden Wochenende kommt der Winter. Speziell an der Alpennordseite sowie in der Westhälfte des Landes ist mit teils starken Schneefällen zu rechnen – 5 Minuten berichtete. Die ASFINAG appelliert, die Fahrweise an die Verhältnisse anzupassen und ausschließlich mit Winterausrüstung bei dieser Witterung unterwegs zu sein.

Auf diesen Straßen wird es weiß

Es kann also speziell auf den höher gelegenen Streckenabschnitten wie A 10 Tauern-, A 13 Brennerautobahn und S 16 Arlberg Schnellstraße zu Schneeverwehungen und starkem Wind kommen. Möglich sind aber auch Schneefälle im Bereich der A 9 Pyhrnautobahn bzw. in der Obersteiermark.