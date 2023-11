SPÖ über Spital für Eisenerz: „Muss Notarzt-Stützpunkt enthalten“

Einen wichtigen Impuls für die gesamte Region sieht SPÖ-Abgeordneter Mario Lindner in den aktuellen Berichten über eine Wiederbelebung des ehemaligen Spital-Standorts. Nach ersten Aussagen der neuen Betreibergesellschaft, die den Standort des ehemaligen SIMCampus erworben hat, wird es in Eisenerz in Zukunft eine Kombination aus pflegerischen und fachärztlichen Angeboten geben – auch die Verbindung mit einem Notarztsystem sei vorstellbar, wenn der politische Wille besteht.

Jahrelange Forderung

Genau diesen Willen fordert Lindner, selbst Rettungssanitäter und Vorsitzender der SPÖ Regionalorganisation Liezen, umgehend ein: „Wir stehen vor einer echten Chance für die Gesundheitsversorgung in der gesamten Region Eisenwurzen. Wenn wir diese Chance jetzt nicht, rasch und über alle Parteigrenzen hinweg, nutzen, dann ist uns nicht mehr zu helfen!“ Wie schon mehrmals in den vergangenen Monaten und Jahren fordert Lindner die Schaffung eines Notarzt-Stützpunktes für die Region im Zuge der Wiederbelebung des ehemaligen Spital-Standorts ein. „Entsprechende Konzepte, die nicht nur die Umsetzbarkeit, sondern vor allem auch den enormen Nutzen eines solchen Schrittes unterstreichen, liegen dem Land schon seit Jahren vor und hätten längst umgesetzt werden müssen“, heißt es in der Aussendung.

Parlamentarische Petition gestartet

„Wir erleben gerade in diesen Wochen in der ganzen Region Witterungsbedingungen, die zum Beispiel den Einsatz von Notarzt-Hubschraubern schwer bis gar nicht möglich machen. Es braucht deshalb endlich einen bodengebundenen Notarzt-Dienst, um Sicherheit im Notfall für wirklich alle Menschen in der Region sicherzustellen!“ Bereits 2022 hatte Lindner dazu auch eine parlamentarische Petition gestartet, die inzwischen tausende Unterschriften für diesen wichtigen Schritt gesammelt hat. „Ich fordere von allen Beteiligten ein, die aktuellen Entwicklungen für einen echten Neuanfang zu nutzen, alte Blockaden und persönliche Befindlichkeiten hintenanzustellen und zum Wohle der Bevölkerung in unserer Region zu handeln. Es ist höchste Zeit!“