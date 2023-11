Vier Treffer im ersten Drittel: VSV zerlegt Capitals in 9 Minuten

Veröffentlicht am 24. November 2023, 21:34 / ©VSV / Krammer

Nachdem Lanzinger in der siebten Minute für das 1:0 für die Villacher gesorgt hatte, dauerte es nur neun Minuten, ehe man auf 4:0 stellen konnte! Richter, Tomazevic und noch einmal Lanzinger sorgten für Jubelstürme in der Draustadt. Die Wiener waren kaum noch vorhanden. Im zweiten Drittel ließ es der VSV dann etwas ruhiger angehen – und konnte dennoch auf 5:0 erhöhen. Auch Tomazevic durfte einen zweiten Treffer bejubeln.

Zwei Wiener Treffer im Schlussdrittel

Im letzten Drittel bäumten sich dann die Vienna Capitals erstmals in dieser Partie so richtig auf. Nicht konnte man den Ehrentreffer erzielen (45.) durch Eriksson, zwei Minuten später trafen sie sogar ein zweites Mal: Diesmal war Weinger der Torschütze. Kurz vor Schluss gelang durch Ticar sogar noch das 3:5. Die 5:0-Hypothek war aber freilich eine zu hohe Hürde, der VSV konnte das Spiel schlussendlich doch noch gewinnen. Am Ende traf Sabolic sogar noch einmal ins leere Tor und sorgte für den 6:3 Endstand.