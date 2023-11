„Villach hat einen großartigen Menschen verloren“

Veröffentlicht am 24. November 2023, 21:36 / ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & imago / Manfred Siebinger

Wie bereits berichtet ist die Villacher Schauspielerin Heidelinde Weis in der Nacht auf heute im 84. Lebensjahr verstorben. Nun meldet sich auch die Stadt Villach zum Tod der bekannten Draustädterin, die ab den 1960er-Jahren zu den gefragtesten Akteurinnen im deutschsprachigen Film gehörte.

„Stadt Villach wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren“

„Mit Heidelinde Weis verliert Villach nicht nur einen international bekannten und gefeierten Star, sondern vor allem einen außergewöhnlichen Menschen. In vielen Gesprächen durfte ich Frau Weis als besonders warmherzig und freundlich kennenlernen. Die Stadt Villach wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärt Bürgermeister Günther Albel in einer ersten Stellungnahme.

Bleibende Erinnerung an der Draulände

Eine bleibende Erinnerung an die Schauspielerin befindet sich an der Draulände, in der Nähe

des Büros des Carinthischen Sommers: Dort steht jener Baum, freilich eine Linde, für den

die Künstlerin vor Jahren die Patenschaft übernommen hat. Zudem hat sie neben dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten im Jahr 2000 dann auch den Kulturpreis der Stadt Villach verliehen bekommen.