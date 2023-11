Sonne, Sturm & Schnee: Kärntner Wetter ist zweigeteilt

Am Samstag kann es vor allem im Norden des Landes noch zu einigen vereinzelten Schneeschauern kommen, danach überwiegen dann aber die sonnigen Phasen in Kärnten. „Nur am Tauernhauptkamm stauen sich ganztags dichte Wolken, hier schneit es immer wieder. Es weht lebhafter, kalter Nord bis Nordwestwind, welcher in den Föhntälern in den Tauern auch kräftig bis stürmisch sein kann“, wissen die Experten der „GeoSphere Austria“. Die Tageshöchstwerte werden am Samstag jedenfalls deutlich niedriger sein als noch in den vergangenen Tagen. So wird es wohl nicht wärmer als zwei bis fünf Grad werden.