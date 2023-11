Zwischen Schnee und Sonne: Zweigeteiltes Wetter erwartet uns am Samstag

Veröffentlicht am 24. November 2023, 22:32 / ©KK

Zwischen Schnee und Sonne: So sieht die Prognose für das Wetter in der Steiermark aus. Näher im Detail betrachtet, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria: „Während föhniger Nordwestwind im Süden für aufgelockerte, zeitweise sogar geringe Bewölkung sorgt und die Sonne häufig zum Zug kommt, stauen sich entlang der Alpennordseite dichte Wolken. Aus ihnen gehen wiederholt Schneeschauer nieder, punktuell kann es auch durchaus kräftig schneien.“ Im Norden werden wir Minusgrade verzeichnen, im Südosten können die Temperaturen durchaus auf plus 7 Grad steigen.