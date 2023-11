Wetter am Samstag: Österreich startet mit Minusgraden in den Tag

Von Schnee, Regen bis hin zu Sonnenschein: Am Samstag kann uns in Österreich alles erwarten. Näher im Detail betrachtet, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria: „Mit einer kräftigen nördlichen Strömung stauen sich an den Nordalpen Wolken und Niederschläge. Hier schneit es zum Teil bis in tiefe Lagen. Weiter im Osten ziehen bei meist dichten Wolken während der Vormittagsstunden einzelne Schneeregenschauer durch, zwischendurch kommt die Sonne kurzzeitig zum Vorschein. Südlich des Alpenhauptkammes sowie im Südosten bleibt es häufiger niederschlagsfrei und vorübergehend scheint die Sonne.“

Minusgrade zu erwarten

In den Föhntälern im Süden weht der Wind lebhaft bis stark aus Nordwest bis Nord, aber auch im Wiener Becken und am Alpenostrand könnte es windig werden. Die Temperaturen erreichen in der Früh zwischen maximal -3 und +3 Grad, tagsüber sind es -1 und +6 Grad.