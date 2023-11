Für sichere Schulwege: Bad Bleiberg für Wintereinbruch gerüstet

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Marktgemeinde Arnoldstein ein Spezialräumgerät für Gehsteige und exponierte Engstellen angeschafft. Es handelt sich dabei um einen wendigen Radlader der Marke Schäffer-3650, bezogen wurde er von der Firma Landtechnik Zankl aus Jenig/Gailtal.

Für Gehsteige und Engstellen

Der Betriebsstandort des Laders ist der Wirtschaftshof der Marktgemeinde Bad Bleiberg. Bei Bedarf wird der Lader in der Marktgemeinde Arnoldstein zum Einsatz kommen, um eine optimale Auslastung zu gewährleisten. „Um das Problem auf den Gehsteigen in der Gemeinde in den Griff zu bekommen, nahm die Gemeinde heuer wieder viel Geld in die Hand. An dieser Stelle darf ich mich nochmals herzlich bei der Marktgemeinde Arnoldstein für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken“, so Bürgermeister Christian Hecher.