Fälle häufen sich: In den Abendstunden schlugen die Einbrecher zu

Am Freitag, dem 24. November 2023, in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr wurde von bislang unbekannten Tätern in vier Wohnhäuser in Graz-Maria Trost, Rabnitz und Peggau eingebrochen. Die Täter gelangten jeweils durch Aufzwängen von Balkontüren oder Fenster in die Wohnräume. In allen Fällen wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck und Bargeld gestohlen. Der Schaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro.

So reagierst du im Ernstfall richtig