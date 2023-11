Österreichs erste Dating-Reality-Show: Diese Singles sind mit dabei!

Sie machen die Runde komplett: Reality-Starlette Zoe und Personal Trainer Robert setzen ihre Segel Richtung Liebe und steuern auf ihr persönliches „Match in Paradise“-Abenteuer zu. Ab 11. Dezember ziehen sie für Österreichs erste Dating-Reality-Show auf JOYN gemeinsam mit Miro (33), Marie (26), Jessica (23) und Erand (20) in die griechische Traumvilla an der Küste Kretas.

„Germany’s Next Topmodel“ Zoe will ihren Traummann finden

Zoe ist im TV-Geschäft seit ihrer Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ keine Unbekannte mehr. Nun begeistert sie auf Social Media ihre Follower als Influencerin und arbeitet als Model. Dazu gehören auch viele Reisen rund um den Globus. Bei ihrem zukünftigen Partner ist es daher besonders wichtig, dass er damit gut umgehen kann. Ihr Traummann ist groß, südländisch und sportlich. Außerdem muss er einen starken Charakter haben, der mit Zoes selbstbewusster und wie sie selbst sagt „aufbrausenden“ Persönlichkeit mithalten kann: „Ich brauche einen gelassenen, gestandenen Mann, kein ‚Biabal‘.“

Robert aus Wien will keine „Ja-Sagerinnen“

Robert ist beruflich Softwareentwickler, arbeitet aber nebenbei als Personal Trainer und Artist in der Kunstbranche. Seit Februar 2023 sucht er nach der großen Liebe. Bei seiner Traumfrau zählen für ihn vor allem die inneren Werte. So sollte sie ihm ordentlich Paroli bieten können, intelligent sein und genau wissen, was sie will. „Ja-Sagerinnen“ findet er unattraktiv. Der 28-Jährige ist in seiner Partnerinnenwahl sehr wählerisch und pingelig. Als „extrovertierter Introvert“ ist er für jeden Spaß zu haben. Ganz nach dem Motto „Livin‘ la vida loca“.

Die Schweiz mischt bei „Match in Paradise“ mit

Doch damit nicht genug. Nicht nur Österreicher:innen ziehen auf Kreta in die „Match in Paradise“-Villa. Mit attraktiven Singles aus der Schweiz wird die Traumvilla immer voller. Mit von der Partie sind: Belly, Barna, Thiago, Leonora, Tracy, Andrin und Siria.

Match in Paradise

„Match in Paradise“ ist eine Koproduktion von „ProSiebenSat.1 PULS 4“ und dem Schweizer Medienunternehmen „CH Media Entertainment“. Produziert wird Österreichs erste Dating-Reality-Show von „Madame Zheng“. Zu sehen ist das Reality-Spektakel ab 11. Dezember auf Joyn immer montags mit wöchentlich einer neuen Folge. Zum Start gibt’s #MIP im Doppelpack.