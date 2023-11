Vier Verletzte: Kollision aufgrund von winterlichen Wetter

In der Früh

Gegen 2.30 Uhr geriet ein 22-jähriger Transporter-Fahrer, der zwei Passagiere im Alter von 25 und 24 Jahren beförderte, aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse und möglicher Unachtsamkeit von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr.

Vier Verletzte

Der Transporter kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 31-jährigen Taxilenkers. Bei dem Zusammenstoß wurden alle vier Insassen verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden sie vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See gebracht, um dort weitere medizinische Behandlungen zu erhalten.

Erheblicher Sachschaden

Die Unfallfahrzeuge erlitten erheblichen Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Die Aufräumarbeiten sowie die Verkehrsregelung wurden von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden durchgeführt. Alkomattests verliefen negativ.