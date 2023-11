Warnung: Betrügerische E-Mails der im Umlauf & so erkennst du sie!

1. Überprüfe den Text genau: Lese den Inhalt der E-Mail sorgfältig durch. Oft enthalten gefälschte Nachrichten Rechtschreibfehler, ungewöhnliche Formulierungen oder grammatikalische Fehler.

2. Absenderadresse prüfen: Offizielle Behörden verwenden in der Regel offizielle E-Mail-Adressen mit einer bekannten Domain. Sei vorsichtig, wenn die Absenderadresse seltsam oder nicht offiziell erscheint.

3. Rechtschreibung des Namens: Behörden werden deinen eigenen Namen korrekt schreiben. Falls der Name falsch geschrieben ist oder sich leicht vom Original unterscheidet, ist dies ein Warnsignal.

4. Herkunft des Absenders: Oft stammen betrügerische E-Mails aus anderen Ländern. Sei vorsichtig bei E-Mails, die unerwartet aus dem Ausland zu kommen scheinen.

5. Vorsicht bei Anhängen: Öffnen Sie keine Anhänge in verdächtigen E-Mails, da diese oft Schadprogramme oder Malware enthalten können, die dein Gerät infizieren und persönliche Daten stehlen können.

6. Geben Sie keine persönlichen Daten preis: Sei äußerst vorsichtig bei der Angabe persönlicher Informationen in E-Mails, insbesondere wenn du nicht sicher sind, ob die Nachricht echt ist. Offizielle Behörden werden niemals sensible Daten per E-Mail anfordern.