Schnee in Österreich: Der Wintereinbruch ist offiziell da

Die weiße Pracht hat viele Täler erreicht, und die Neuschneemengen sind beeindruckend. Von Ost nach West berichten einige ausgewählte Orte von beachtlichen Schneehöhen. Die Schneefälle erstreckten sich weit und deckten auch tiefere Lagen ab.

©kk In Klachau, Ortsteil von Tauplitz

Hier ist besonders viel Schnee gefallen: Mariazell: 21 cm

Windischgarsten: 16 cm

Abtenau: 20 cm

Seefeld: 18 cm

Kleinwalsertal: 25 cm

©kk Auf der B145

So wird das Wetter weiterhin

Die Wetterexperten der GeoSphere berichten: Der Schneefall in Österreich findet auch heute nicht seinen Ruhestand. Über das Wochenende und am Start der nächsten Woche muss weiterhin mit der ein oder anderen Schneeflocke gerechnet werden. „Im Nordstau der Alpen schneit es vor allem am Vormittag immer wieder, stellenweise auch kräftiger und länger anhaltend“, so die Wetterexperten bei der Österreich-Vorhersage für Sonntag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2023 um 11:11 Uhr aktualisiert