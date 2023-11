Klagenfurter „Biobäcker“ zum 40-Jahr-Jubiläum geehrt

Immer mehr Menschen achten bewusst auf eine faire und nachhaltige Lebens- und Esskultur. In dieser Hinsicht als ein Pionier bezeichnet werden kann ist Günther Sommer, Chef der Vollkornbäckerei „Kornstube“ in der Villacher Straße 7. Als der frisch „gebackene“ Bäckermeister 1983 seine Selbstständigkeit startete, fasste er den Vorsatz, eine Vollkornbäckerei mit der ausschließlichen Verarbeitung von Bioproduktion zu etablieren.

Backstube voller Tradition

Das Konzept ging voll auf, wie das mittlerweile 40-jährige Bestehen des Betriebs und unzählige zufriedene Stammkunden belegen. Bei der 40-Jahr-Feier am Freitag in der Kornstube schaute auch Bürgermeister Christian Scheider vorbei, um das Engagement des „Biobäckers“ offiziell mit der Ehrenurkunde der Stadt zu würdigen: „Günther Sommer ist mit seiner Kornstube eine Institution in der Landeshauptstadt, wenn es um gesunde Ernährung geht. Er mahlt noch jeden Tag das Mehl selbst und hat immer wieder Schulklassen in seiner Backstube zu Gast, um ihnen die Bioproduktion von gesunden Lebensmitteln aus erster Hand zu zeigen.“ Getreu seiner Berufsphilosophie verzichtet Herr Sommer auf sämtliche Maschinen in der Backstube. Einzig eine in die Jahre gekommene Getreidemühle und eine Knetmaschine erleichtern ihm seine tägliche Arbeit, die er gemeinsam mit seiner Gattin verrichtet. Unterstützung kommt auch von den beiden Kindern Max und Magdalena sowie von zwei Verkäuferinnen.

Von Früh bis spät

Der Arbeitstag in der Kornstube beginnt um 3 Uhr in der Früh, mit dem Mahlen des frischen Mehls. Täglich werden rund 150 kg Teig verarbeitet. Besonders begehrt sind die Vollkornprodukte unter Sportlern und jenen, die die Bioqualität von Sommers Backwaren schätzen. Günther Sommer wurde im Jahr 1955 geboren und absolvierte in der damaligen Bäckerei Schupp in Klagenfurt die Bäckerlehre. 1983 eröffnete er sein eigenes Geschäft unter der Bezeichnung „Kornstube“ an der heutigen Adresse Villacher Straße 7 in Klagenfurt.