Schwer verletzter Polizist nach Kollision auf Kreuzung

Unfall in Wien

Veröffentlicht am 25. November 2023

Ein Polizeiauto soll auf der Felberstraße auf dem Linksabbiegefahrstreifen in Richtung Linzer Straße gefahren sein und versucht haben die Kreuzung mit der Schweglerstraße in gerader Richtung zu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Sozialen Medizinischen Dienstes, das von links über die Schmelzbrücke in die Kreuzung einfuhr.

Ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer vom Polizeiauto wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Drei Leute im Auto vom Sozialen Medizinischen Dienst wurden leicht verletzt und auch ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos sind schwer Beschädigt. Die Polizei untersucht den Unfall.