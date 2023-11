Schneefälle führen zu Unfällen und Behinderungen auf den Straßen

Veröffentlicht am 25. November 2023, 12:31 / ©KK

Diese betreffen nicht nur höher gelegene Bergstraßen, sondern auch wichtige Hauptverbindungen wie die Süd Autobahn (A2), Semmeringer Schnellstraße (S6) und Pyhrn Autobahn (A9). Zusätzlich wurden Schneekettenpflichten über etliche Straßen in höheren Lagen verhängt.

Mehr Unfälle im ganzen Land

Die schwierigen Wetterbedingungen führten zu mehreren Unfällen und Verkehrsbehinderungen im ganzen Land. Auf der Mieminger Straße (B189) in Tirol kam es zu einer Sperre zwischen Barwies und Obsteig aufgrund von feststeckenden Lastkraftwagen. Zudem musste die Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Admont und dem Knoten Selzthal in Fahrtrichtung Graz aufgrund der Bergungsarbeiten eines umgestürzten LKWs gesperrt werden. In Linz führte eine Massenkarambolage auf der Steyregger Brücke (B3) zu einer Sperre wegen Blitzeis.

Weiterer Schnee erwartet

Die Prognose für die kommenden Stunden sieht weitere Schneefälle für bestimmte Landesteile vor. Der ÖAMTC rät dringend dazu, sich der aktuellen Wetterlage anzupassen und Fahrzeuge entsprechend auszurüsten. Besonders in höheren Lagen sollten Autofahrer stets Schneeketten mitführen. Für aktuelle Informationen zur Verkehrslage und Straßenzuständen stehen verschiedene Quellen wie der ÖAMTC Verkehrsservice, Informationen zu Kettenpflichten und Wintersperren sowie Apps des ÖAMTC, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, der ASFINAG und der ÖBB zur Verfügung.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2023 um 12:34 Uhr aktualisiert