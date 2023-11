Nach Diagnose: Bettruhe für LH Peter Kaiser verordnet

Eigentlich stand für Landeshauptmann Peter Kaiser am Freitag eine Pressekonferenz zu Kärntens Klimaagenda am Plan. Er selbst konnte diese jedoch nicht abhalten. Erst kürzlich wurde der Politiker am Knie operiert, wie die Kärntner Krone am Samstag berichtet. An eine Pause sei jedoch nicht zu denken gewesen, mit Krücken ausgestattet stürzte er sich schnell wieder in den Arbeitsalltag.

Entzündung im Knie

Doch das operierte Knie dürfte zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Aufgrund der Schmerzen musste der Landeshauptmann sogar wieder stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Diagnose: Entzündung im Knie. Bettruhe wurde verordnet. Zunächst nur fürs Wochenende, doch es könnte laut Krone auch länger andauern. Doch im Home-Office wolle Kaiser bis zur Genesung weiterarbeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2023 um 14:33 Uhr aktualisiert