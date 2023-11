Einstimmig: Claudia Klimt-Weithaler ist Spitzenkandidatin der KPÖ

Die KPÖ Steiermark hat im Rahmen der heutigen Sitzung des Landesvorstands in Graz die Weichen gestellt und Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt. „Ob im Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich, in der elementaren Bildung oder beim leistbaren Wohnen: Viele der Themen, für die wir uns seit vielen Jahren konsequent einsetzen, brennen vielen Steirerinnen und Steirern mehr denn je unter den Nägeln. Das motiviert mich ungemein. Wir müssen uns deswegen auch uns nicht neu erfinden, sondern werden als die verlässliche soziale Alternative in die Wahl gehen, die wir schon seit 18 Jahren im Landtag sind. Dass wir für unsere Arbeit immer mehr Zuspruch erhalten, gibt mir unglaublich viel Kraft“, so Klimt-Weithaler in Hinblick auf die kommende Landtagswahl. „Ich freue mich sehr, dass ich als Spitzenkandidatin für meine Partei in die Wahl gehen darf. Für dieses große Vertrauen möchte ich mich herzlich bei meinen Genossinnen und Genossen bedanken“, so die KPÖ-Klubobfrau weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2023 um 15:46 Uhr aktualisiert