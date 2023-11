Der Süden als „Wärmepol“ Österreichs: So „warm“ war es in Kärnten heute

Der Norden Österreichs hat seit gestern Mittag richtig viel Schnee abbekommen. Währenddessen hat es im Süden maximal kürzere Graupelschauer gegeben. Auch in Kärnten war der Großteil des Landes nicht von der weißen Pracht gesegnet. Dafür verzeichnete das Bundesland mit die wärmsten Temperaturen des Tages – bisher (Stand 14.30 Uhr).

Kanzelhöhe als kältester Kärntner Ort

Während es auf der Rax (Niederösterreich / Steiermark) in etwas mehr als 1.500 Metern Höhe heute minus 9,4 Grad hatte, war der kälteste Punkt Kärntens die Kanzelhöhe mit minus 7 Grad. Gleichzeitig ist St. Andrä im Lavanttal bei den Höchsttemperaturen aber nur hinter Bad Radkersburg (Steiermark) zu finden. Hier hatte es plus 6 Grad. Auch Villach, St. Veit, Klagenfurt und Pörtschach finden sich mit über fünf Grad noch in den Top 10 Österreichs.

Temperaturen auch am Vormittag positiv

Auch in den frühen Vormittagsstunden waren die Temperaturen durchwegs positiv – nur in wenigen Kärntner Orten hatte es um 9 Uhr beispielsweise noch Minusgrade. In Pörtschach hatte es beispielsweise mit 2,8, in Feldkirchen mit 2,5 und in Völkermarkt mit 1,7 schon deutliche Plusgrade. Auch in den beiden großen Städten, Villach und Klagenfurt, waren die Temperaturen schon über der 1-Grad-Marke um 9 Uhr.