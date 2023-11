„Nicht zufrieden“: Das soll beim VSV gegen Innsbruck nun besser werden

Auf die Siegerstraße hat man gestern gegen die Vienna Capitals übrigens ziemlich beeindruckend wieder zurückgefunden. Man hat den Gegner (fast) das ganze Spiel über dominiert und eigentlich im ersten Drittel in nur neun Minuten schon alles klar gemacht mit vier Treffern. Diesen Schwung wollen die VSV-Cracks nun auch ins nächste Auswärtsmatch am Sonntag, 26. November, gegen Innsbruck mitnehmen.

„Wir haben das genau analysiert“

„Wir haben gegen die Capitals zwei Drittel sehr stark gespielt, im dritten Abschnitt jedoch nachgelassen. Damit war ich nicht zufrieden. Wir haben das heute auch genau analysiert. Gegen die Haie dürfen wir uns so einen Rückfall nicht leisten. Wir müssen aber vor allem auswärts generell besser werden, das haben wir uns auch zum Ziel gesetzt“, so VSV-Headcoach Rob Daum.

Duell in jüngerer Vergangenheit immer für viele Tore gut

Das Duell zwischen dem VSV und Innsbruck war in der jüngeren Vergangenheit immer für viele Tore gut. Im Durchschnitt fielen dabei in den vergangenen sieben Duellen immer mindestens sechs Treffer. Diesmal wollen die „Adler“ gegen die Innsbrucker, die aktuell auf Tabellenplatz sieben liegen und zuletzt vor allem in der Champions Hockey League für Furore sorgten, aus einer kompakten Defensive agieren und ihnen so wenig wie möglich Räume geben, heißt es in einer Aussendung abschließend.