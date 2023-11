Nach Niederlage: KAC will in Slowenien wieder in Siegerspur zurückfinden

Nach der knappen Niederlage gegen den HC Pustertal will der KAC gegen Ljubljana jetzt wieder in die Siegerspur zurückkehren.

Veröffentlicht am 25. November 2023, 15:51 / ©EC-KAC/Kuess

Die Rotjacken haben dabei am Freitag recht wenige Torgelegenheiten vorgefunden, die Südtiroler verteidigten die Angriffe des KAC zum größten Teil gut weg. Dennoch ist die Bilanz der vergangenen 14 Spiele durchaus positiv. Bei neun Siegen stehen nur fünf Niederlagen zu Buche – alle davon mit nur einem Tor Unterschied. Auswärts konnte man in den letzten fünf Spielen zumindest punkten, hat von 15 Punkten auch zehn sammeln können.

21 der letzten 23 Heimspiele verloren

Auch der Gegner aus Slowenien kommt mit keinem guten Gefühl in das Heimspiel in Ljubljana. Während man zwar mit einem Shoot-Out Sieg gegen Innsbruck aus der Länderspielpause zurückgekehrt ist, hat man die zwei Spiele danach jeweils klar gegen die Pioneers Vorarlberg und den EC Salzburg verloren. Aktuell liegt man daher auf dem zehnten Tabellenplatz. Auch ist man nicht unbedingt eine Heimmacht. So haben die Slowenen von den letzten 23 Heimspielen 21 verloren.