„Kein Seilbahnbetrieb“: Stürmisches Wetter sorgt für Unruhe am Schöckl

In weiten Teilen Österreichs hat Frau Holle heute eifrig ihre Kissen ausgeschüttelt. Auch die Steiermark wurde dabei in ein weißes Winterkleid gehüllt. Der Großteil von Graz blieb vom Schneetreiben bislang noch unberührt. Wie Webcam-Aufnahmen jedoch zeigen, ist der Grazer Schöckl leicht „angezuckert“. Zum Schnee gesellt sich aber auch ein ordentlicher Wind, der mittlerweile so kräftig weht, dass die Seilbahn ihren Betrieb einstellen musste. „Zur Zeit ist wegen Windspitzen von 75 km/h am Berg kein Seilbanbetrieb am Schöckl möglich“, heißt es seitens der Holding Graz.