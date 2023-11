Warum morgen Alpakas durch die Grazer Innenstadt marschieren

Veröffentlicht am 25. November 2023, 18:45 / ©5 Minuten

Der heurige Grazer Advent bringt einige tolle Aktionen, wie die kostenlose Öffi-Nutzung an Adventsamstagen. Der Aufsteirern-Weihnachtsmarkt präsentiert einige Specials wie Adventkranzbinden, einen Glasgravur-Workshop, bei dem eine eigene Christbaumkugel gestaltet wird und weitere Programmpunkte für Kinder.

Vom Karmeliterplatz bis zum Schlossberg

Neben diesen Attraktionen gibt es ein weiteres Highlight, und zwar mit tierischer Begleitung. Am Sonntag, den 26. November ist es so weit: Um 15 Uhr beginnt die Alpaka-Wanderung. Start ist um 15 Uhr am Karmeliterplatz. Anschließend geht es über den Uhrturm auf den Schloßberg. Das finale Ziel sind schließlich die Kasematten, wo der Aufsteirern-Weihnachtsmarkt stattfindet. Auch einen zweiten Termin soll es geben. Dieser ist für den ersten Adventsonntag, den 3. Dezember angedacht. Start- und Treffpunkt ist erneut der Karmeliterplatz, von wo aus es um 15 Uhr gemeinsam auf den Schloßberg geht.