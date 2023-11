Zehntausende Besucher: Klagenfurter Krampuslauf fasziniert die Massen

Am heutigen Samstag, den 25. November, hat zum zweiten Mal in Folge nach der pandemiebedingten zwei Jahre langen Pause der große Klagenfurter Krampuslauf in der Innenstadt stattgefunden. Zehntausende Menschen haben sich dazu in den Straßen versammelt, um dem gruseligen Schauspiel beizuwohnen, während die Krampusse herumgingen und die Besucher verzückten. Wir haben einige Bilder für euch von dem Spektakel.

