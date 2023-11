Villacher HAK-Schüler betreiben künftig echtes „learning by doing“

Die HAK Villach ist ein echter Trendsetter bei Wirtschaftsausbildungen. Bereits vor zwei Jahren wurde hier Österreichs erste „SmartHAK“ implementiert. Eigene Fächer, wie das Seminar „Smart Business Promotion“ sorgen für den entscheidenden Vorsprung im Bildungswesen.

„Learning by doing“

Die letzten Monate standen in der „SmartHAK“ ganz unter dem Zeichen der Entwicklung eines eigenen e-Business- und Medienlaboratoriums, in dem die Schüler künftig echtes „learning by doing“ betreiben. Von der professionellen Produktfotografie für Unternehmen sowie hauseigene Übungsfirmen über Podcast-Erstellungen in Studios mit Green Screens wird alles –wie in einer professionellen Agentur – an der HAK in diesem „Business Lab“ selbst durchgeführt.

„So muss Bildung funktionieren“

In Redaktions- und Besprechungskojen organisieren sich die Schüler ihre Arbeitsabläufe selbst. Anwenden und nicht auswendig lernen heißt die Devise. „Die gesamte Planung, Aufbau- und Raumgestaltung, sowie Umsetzung und Finanzierung wurde durch unsere Schüler selbst organisiert“, erläutert der engagierte Wirtschaftslehrer und e-Business Experte Markus Schilcher. Auch Direktor Florian Buchmayr ist sehr stolz auf sein Team und dankt dem Elternverein, der das Smart Media Lab ebenfalls sehr unterstützt: „Gemeinsam proaktiv agieren und Lösungen schaffen – das ist unsere Devise, so muss Bildung funktionieren.“

Tag der offenen Tür am 1. Dezember

Die HAK-Ausbildung wird in Villach in zwei Varianten angeboten. Die „SmartHAK“ steht unter dem Aspekt e-Business und Multimedia und kann nach Wahl in den Schwerpunkten „Sport- und Eventmanagement“ oder „Start-up und Management“ vertieft werden. Zusätzlich dazu startet mit nächstem Schuljahr die kärntenweit einzigartige „JusHAK“ mit der Kombination Wirtschaft und Recht. Ebenfalls angeboten wird neben der HAK-Ausbildung auch die dreijährige Handelsschule, bei der ein Lehrabschluss möglich ist. Am Freitag, den 1. Dezember wird von 14 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür neben der Eröffnung des „Smart Media Labs“ auch das gesamte Ausbildungsangebot der HAK Villach allen Interessierten präsentiert.