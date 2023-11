Sonnig und trocken: Kärnten als „Gegenteil“ von Rest-Österreich

Jene Nordwestwetterlage, die in ganz Österreich schon seit Freitag das Wetter bestimmt, setzt sich auch in Kärnten am Sonntag fort. „Kärnten bleibt aber weitestgehend wetterbegünstigt und in den meisten Landesteilen zeigt sich länger die Sonne. Nur ganz im Norden können die Wolken dichter bleiben“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Aber auch im Norden sollte es dank des Nordföhns relativ trocken bleiben. Nachdem die Nacht eher frostig verläuft, steigen die Höchstwerte im Tagesverlauf auf 1 bis 5 Grad.