Kalt und winterlich wird der Sonntag in der Steiermark

In den Morgenstunden soll es bereits in der Oststeiermark ein paar Schneeschauer geben. „Tagsüber ist es hier dann aber wieder trocken und der kräftige Nordwind lockert die Wolken zeitweise auf. In der nördlichen Obersteiermark bleibt es trüb und es schneit auch noch, wobei sich der Schneefall deutlich nachlässt und allmählich nach Nordosten abzieht“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Höchstwerte von maximal 5 Grad werden im Süden erwartet. Im Norden soll es schneien und kaum zu Plusgraden kommen.