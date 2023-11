Bringt der Sonntag wieder Schnee in Österreich?

„An der Alpennordseite stauen sich weiterhin die Wolken und es regnet oder schneit zumindest am Vormittag noch zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt im Osten in tiefen Lagen, im Westen um 600 Meter“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Am Nachmittag soll es aber wieder ruhiger werden und der großflächige Niederschlag abklingen. Kurze Schauer seien aber weiterhin möglich. Abseits der Staulagen bleibt es bei kurzen Schneeschauern. In den südlichen Regionen soll es Großteils trocken bleiben. „Der Wind weht oft mäßig bis lebhaft aus West bis Nord, in höheren Lagen lebt er auch stürmisch auf. In Tirol und Vorarlberg bleibt es eher schwach windig und in der Südhälfte bleibt es ebenfalls eher schwach windig, in Föhnstrichen gibt es aber auch hier voraussichtlich kräftige Böen“, so die Vorhersage. Am Nachmittag werden Temperaturen zwischen minus 2 bis plus 5 Grad erwartet.