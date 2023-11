Polizeispitzensportlerin Stella Hemetsberger gewinnt Gold-Medaille

Polizeispitzensportlerin Stella Hemetsberger gewann am 24. November 2023 die Weltmeisterschaft im Kickboxen.

Veröffentlicht am 26. November 2023, 06:19 / ©Österreichischer Bundesfachverband für Kick- und Thaiboxen (ÖBFK)

Bei der Kickbox-Weltmeisterschaft im portugiesischen Albufeira holte sich die Polizeispitzensportlerin Stella Hemetsberger am 24. November 2023 den ersten Platz in der Disziplin K1 bis 60 Kilogramm. „Die Polizeispitzensportlerinnen und -sportler sind nicht nur ein Aushängeschild für das Innenministerium, sondern auch ein klarer Beweis für die Vielfalt des Polizeiberufes. Die Bekanntheit unserer Sportlerinnen und Sportler ist gerade für die Rekrutierung neuer Polizistinnen und Polizisten unbezahlbar. Ich gratuliere Stella Hemetsberger zu dieser großartigen Leistung“, kommentierte Innenminister Gerhard Karner die Nachricht vom Erfolg bei der Weltmeisterschaft. Die frisch gekürte Kickbox-Weltmeisterin Hemetsberger kämpfte sich mit zwei Siegen und 3:0 Punkten ins Finale, das sie ebenfalls mit einem Punktestand von 3:0 gegen ihre türkische Gegnerin, Devrim Aydin, klar für sich entscheiden konnte.

Über Hemetsberger

Stella Hemetsberger ist seit Juni 2021 im Spitzensportkader des Innenministeriums. Sie absolviert ihre polizeiliche Grundausbildung in Graz. Zu den größten Erfolgen der Spitzensportlerin zählen unter anderem der erste Rang bei den World Games in Birmingham 2022 sowie die Silber-Medaille bei der Weltmeisterschaft 2021 in Jesolo.