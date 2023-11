Töllerberger Straße wird um 200.000 Euro saniert

Veröffentlicht am 26. November 2023, 06:25 / ©5 Minuten

Aufgrund des schlechten Straßenzustands wurde die Sanierung der L111 Töllerberger Straße in das heurige Straßenbauprogramm des Landes aufgenommen. Rund 200.000 Euro werden von LHStv. Martin Gruber in das Baulos investiert. „Damit sanieren wir einen rund 950 Meter langen Straßenabschnitt mitten im Ortsgebiet von St. Margarethen ob Töllerberg, weil es wichtig ist, auch in ländlichen Gebieten für eine moderne Infrastruktur zu sorgen“, betont Gruber.

Lokale Umleitungen

Das Baulos reicht – von der B70 bzw. der A2 kommend – von der Ortstafel St. Margarethen bis zur Abzweigung in Richtung Hafendorf. Die Arbeiten haben heute begonnen und sollen planmäßig bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Die bestehende Asphaltdeckschichte wird in einer mittleren Stärke von 5 Zentimeter abgefräst. Schadhafte Stellen werden durch Plombenfräsungen saniert, bevor im Anschluss eine neue Deckschichte eingebaut werden kann. Während der Arbeiten wird eine halbseitige Verkehrssperre gelten, für die Asphaltierung muss eine lokale Umleitung eingerichtet werden.