Graz feiert 29:23-Heimsieg gegen Hollabrunn

Die beiden Mannschaften starteten ausgeglichen in die Partie und die Grazer schafften es nicht sich gegen Aufsteiger abzusetzen. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten brachte sich die HSG Holding Graz nach sechs Toren in Folge mir 12:5 in Führung. Bis zur Halbzeitpause verwaltete man diesen Vorsprung und ging mit einer 16:10 Führung aus Sicht der Grazer in die Kabine. Die HSG Holding Graz führte das Spiel in Hälfte zwei weiter und braute die Führung nach 45 Spielminuten auf 24:16 aus. Die Hollabrunner bäumten sich noch einmal auf, Oliver Nikic traf fünf Minuten vor Schlusspfiff zum 21:26. Der Vorsprung konnte aber nicht mehr eingeholt und werden und die HSG Holding Graz feiert am Ende einen ungefährdeten 29:23-Sieg.

Sachspenden für Winternotschlafstelle gesammelt

Kommende Woche pausiert das Team von Rene Kramer, aufgrund der Europacup Teilnahme des HC Linz AG, das Spiel wurde auf den 20. Dezember verschoben. Eine Woche später geht es dann am 7. Dezember für die Grazer Handballer zum ALPLA HC Hard. Abseits des Spielfelds sammelte die HSG Holding Graz gemeinsam mit der Caritas Steiermark für die Winternotschlafstelle und das Kältetelefon. Neben den zahlreichen Sachspenden, spendete die Mannschaft und der Verein einen tollen Betrag, der vor Anpfiff an die Caritas übergeben wurde.