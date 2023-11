Zauberhaft: Erste Schneeflocken waren in der Nacht in Graz

Veröffentlicht am 26. November 2023, 09:31 / ©Simone Hattenberger

Überraschend und zauberhaft zugleich bedeckten leichte Schneeflocken über Nacht die Straßen und Parks von Graz. Der leichter Schneefall in der steirischen Hauptstadt kündigte eindrucksvoll den offiziellen Beginn des Winters an.

Weiterhin eher kein Schnee

Die zarten Schneeflocken verwandelten die Stadt in eine malerische Winterlandschaft und verbreiteten eine festliche Stimmung unter den Grazern. Trotz dieses einleitenden Winterschauspiels wird laut Vorhersagen das Schneetreiben in Graz vorerst ausbleiben.

Dort gibt es mehr Schnee

Wer jedoch nach einer größeren Schneedecke Ausschau hält, dem wird geraten, sich in die malerische Obersteiermark zu begeben. Dort verspricht man sich in den kommenden Tagen eine Schneedecke und winterliche Kulissen. Ab morgen soll sich der Schneefall in der gesamten Steiermark langsam vermindern.