Erste Sonderfahrten: Kärntner Koralmbahn steht vor Inbetriebnahme

Veröffentlicht am 26. November 2023, 09:52 / ©ÖBB/evmedia

Südkärnten wird durch den Kärntner Teil der Koralmbahn mit einem Schlag besser erreichbar. Ein Grund zu feiern und um Danke zu sagen, finden die ÖBB: Bei den vielen Menschen, die über die Jahre an dieser neuen Lebensader mitgewirkt haben, sowie bei den vielen Anrainern und Projektpartnern. Daher laden die ÖBB am 7. Dezember 2023 zu einer Fertigstellungsfeier am neuen Bahnhof St. Paul im Lavanttal.

Buntes Programm

Besucher erwartet ein buntes Programm. Von 11.30 Uhr bis 16 Uhr gibt es Live-Performances der Band „Solarjet“, Bühnen-Interviews, Führungen durch den neuen Service- und Instandhaltungsstützpunkt, eine Fahrzeugschau mit alten und neuen Schienenfahrzeugen sowie eine Fotoausstellung zum Megaprojekt Koralmbahn. Ein weiteres Highlight: Noch vor der offiziellen Inbetriebnahme am 10. Dezember können Besucher per Sonderzug über die Koralmbahn an- bzw. abreisen. Alle Programmpunkte sind kostenlos.

Exklusive Sonderfahrten

Gleich mehrere Sonderzüge pendeln am 07.12. zwischen Klagenfurt, St. Paul im Lavanttal und Wolfsberg hin- und her. Wer mit dem ersten Zug von Klagenfurt zum Veranstaltungsort möchte, benötigt eine Anmeldung. Alle restlichen Fahrten sowie die Veranstaltung selbst sind ohne Anmeldung zugänglich. Zusätzlich gibt es einen Shuttle-Service im Halbstundentakt zwischen dem Ort St. Paul im Lavanttal (Haltestelle gegenüber Rathaus) und dem Veranstaltungsort. Pkw Parkplätze stehen am Veranstaltungsort ebenfalls zur Verfügung. Den Sonderfahrplan im Detail findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2023 um 09:56 Uhr aktualisiert