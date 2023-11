19-jähriger Steirer fuhr mit 1,72 Promille und verursachte Unfall

Veröffentlicht am 26. November 2023, 10:06 / ©BMI / Gerd Pachauer

Der 19-jähriger Auto-Lenker und vier Insassen blieben unverletzt. Der junge Mann aus dem Bezirk Liezen war auf der Tauernautobahn (A 10) auf dem Heimweg von einer Veranstaltung.

Totalschaden am Auto

Nach eigenen Angaben des Fahrers geriet er kurzzeitig in einen Sekundenschlaf, woraufhin er einen vor ihm fahrenden Schneepflug übersah und in dessen Heck fuhr. Die Kollision führte zu erheblichen Schäden an seinem Fahrzeug, das als Totalschaden eingestuft wurde. Bei der Alkoholkontrolle durch die Behörden ergab der Alkomattest des Fahrers einen Wert von 1,72 Promille, weswegen ihm umgehend der Führerschein entzogen wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2023 um 11:09 Uhr aktualisiert