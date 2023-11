Schwerer Unfall in Innsbruck: 84-jährige Fußgängerin von Bus erfasst

Veröffentlicht am 26. November 2023, 10:19 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Ein 36-jähriger Berufsbusfahrer fuhr mit seinem Bus in südlicher Richtung los, während zeitgleich eine 84-jährige Österreicherin versuchte, den Vorplatz in nördlicher Richtung zu überqueren. Leider wurde die ältere Frau vom Bus im Frontbereich erfasst und zu Boden gestoßen, als dieser sich in Bewegung setzte.

Ins Krankenhaus gebraucht

Der Anprall führte dazu, dass die Frau stürzte und schwer verletzt wurde. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten sie sofort am Unfallort, bevor sie mit schweren Verletzungen in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck gebracht wurde. Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen.