Am Dienstag: Hier brauchst du in Graz länger im Verkehr

Zwei Sternmärsche werden in dieser Zeit starten und zu Veränderungen im Straßenverkehr führen. Die beiden Sternmärsche folgen unterschiedlichen Routen: Sternmarsch 1 beginnt an der Petersgasse Nr. 16 und setzt seinen Weg über die Mandellstraße, Glacisstraße, Opernring, Burgring, Erzherzog-Johann-Allee, Hofgasse, Hartiggasse bis hin zum Karmeliterplatz fort. Sternmarsch 2 startet an der Schubertstraße vor der Karl-Franzens-Universität und führt über die Zinzendorfgasse, Glacisstraße, Erzherzog-Johann-Allee, Hofgasse, Hartiggasse ebenfalls zum Karmeliterplatz.

Verkehrsbeeinträchtigungen Linie 3: An der Kreuzung Mandellstraße/Sparbersbachgasse werden um 12:10 Uhr Anhaltungen der Linie 3 erwartet. Linien 1, 7, 30, 31, 39: Gegen 12.15 Uhr werden Anhaltungen der Linien 1, 7, 30, 31 und 39 an der Kreuzung Mandellstraße/Glacisstraße/Franz-Graf-Allee stattfinden. Linie 30: Einzelne Busse werden zwischen 12:15 und 13.15 Uhr entweder angehalten, über die Glacisstraße umgeleitet oder am Jakominiplatz kurzgeführt. Linie 41: Die Linie 41 wird von ca. 11.30 bis 12:30 Uhr über die Liebiggasse und die Heinrichstraße in Richtung Dürrgrabenweg umgeleitet. Einige Haltestellen entfallen während dieser Zeit. Linie 31: Zwischen 11.30 und 12.45 Uhr fährt die Linie 31 eine Umleitung über Glacisstraße, Heinrichstraße und Geidorfgürtel zur Endstation UNI/RESOWI. Einige Haltestellen werden nicht bedient. Linie 63 und 39: Kurzfristige Anhalten sind bei der Linie 63 (Sonnenfelsplatz) und der Linie 39 (Glacisstraße) vorgesehen.

Zeiten können sich währenddessen noch ändern

Alle genannten Zeiten sind Schätzungen und könnten sich aufgrund von Ereignissen während der Versammlung ändern. Bitte beachte mögliche Verzögerungen im Individualverkehr aufgrund der Umleitungen.