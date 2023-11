„Einpack-Engerl“, Christbäume und Co.: Im CITYPARK weihnachtet es sehr

Veröffentlicht am 26. November 2023, 13:15 / ©CITYPARK

Ob Holzschnitzereien, traditionelle Krippen, handgemachter Schmuck oder Alpakaprodukte – der Weihnachtsmarkt im CITYPARK lädt zum Flanieren und Gustieren durch die festlich geschmückte Mall ein. Jeden Samstag zwischen 25. November und 16. Dezember findet das beliebte Lebkuchenhausbasteln für Kinder statt. Hier entstehen entzückende Lebkuchenhäuser aus Kinderhand. Die Häuser werden von den Kindern selbst zusammengebaut sowie bunt verziert und versüßen so die Vorweihnachtszeit. Der Unkostenbeitrag in der Höhe von 5 Euro geht zur Gänze an die Caritas. Eine Anmeldung beim Besucher-Service ist erforderlich. Auch heuer gibt es wieder den kostenlosen Einpackservice vor Müller im Panoramageschoß. Wem die Zeit für das Verpacken eines festlichen Pakets fehlt, der kann sich sein Geschenk von den „Einpack-Engerl“ mit viel Liebe und Spaß kostenlos verpacken lassen.