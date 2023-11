Zugemüllter Mühlriegel erzürnt Anrainer: „Das ist eine Schande“

„Der Mühlriegel wird immer mehr zu einem Müllbereich“, beschwert sich ein 5 Minuten-Leser. Er berichtet von einem fast schon ekelhaften Bild, gezeichnet von Speiseresten, Müllsäcken und Glassplittern. Diese Beobachtung macht der Grazer tagtäglich beim Spaziergang mit seinem Hund: „Ich muss ständig darauf achten, dass mein Hund nicht in Glassplitter tritt oder Speisereste, die achtlos weggeworfen wurden, frisst.“

Mülleimer abmontiert

Seines Erachtens liegt das Problem daran, dass es im Bereich zwischen der Peter-Tunner-Gasse und der Josef-Pock-Straße keinen einzigen Müllbehälter gibt. Bis zum Sommer gab es beim Reinbacherweg noch einen Mülleimer, letztlich wurde aber auch dieser abmontiert. In Anbetracht auf den Hundekotbeutel bedeutet das für den Grazer, einen Umweg bis hin zum nächsten Mülleimer. „Als anständiger Bürger bin ich bemüht, Graz sauber zu halten, aber das ist eine Schande“, zeigt er sich gegenüber 5 Minuten erzürnt.

Genügend Mülleimer vorhanden?

Wie kommt es, dass der Bereich derartig zugemüllt wird? Und warum, wird überhaupt ein Mülleimer entfernt? Wir haben bei der Holding Graz nachgefragt. Zum Anfang erklärt die Holding Graz auf Anfrage von 5 Minuten, dass es in diesem Bereich grundsätzlich ausreichend Mülleimer gebe: „Die Dichte an öffentlichen Sammelstellen ist hier groß.“

Hausmüll wird in öffentliche Behälter geworfen

Wenn die Entsorgungsmöglichkeiten doch ausreichen, warum häuft sich der Müll beim Mühlriegel so? Die Antwort sorgt fast schon für Kopfschütteln. „Die öffentlichen Behälter werden hier mit Hausmüll befüllt und dadurch eben schneller voll. Genau deswegen haben wir auch den Hundesackerl-Spender entfernt – dieser wurde permanent beschädigt und war stets binnen drei Stunden mit Hausmüll voll gefüllt“, erklärt die Holding Graz.

Alles nur um Geld zu sparen

In anderen Worten also: Privatpersonen werden ihren Müll in die öffentlichen Mülleimer oder lassen diesen gar irgendwo liegen. Für die Holding Graz ist es ein altbekanntes Problem: „Die Haushalte müssten sich dort eine eigene Restmülltonne kaufen, um sich das Geld aber zu sparen, werfen sie den Müll lieber in die öffentlichen Eimer.“ Stichwort Geldsparen – Beim Restmüll ist die Rede von einigen hundert Euro, die Tarife dazu findest du hier.

Reinigung angekündigt

Abschließend versichert die Holding Graz, die Sache erneut zu prüfen und bei Bedarf wieder Mülleimer aufzustellen. „Wir werden auch den Grünstreifen reinigen lassen“, fügt die Holding Graz hinzu, mit dem Zusatz: „Allerdings fällt ein großer Teil der Reinigung im Bereich des Mühlriegels in den Zuständigkeitsbereich der Anrainer selbst. Es wäre also nicht unsere Pflicht, diese zu reinigen.“