VSV Unihockey gewinnt rassiges Floorball-Derby in Klagenfurt

Veröffentlicht am 26. November 2023, 15:08 / ©FreitagsFotos

Als leichter Favorit ist der VSV Unihockey in der Sporthalle Lerchenfeld angetreten – dennoch leisteten sich der KAC Floorball und die Villacher einen von Anfang an offenen Schlagabtausch. Nach zehn Minuten ging der VSV erstmals in Führung, die Antwort der Rotjacken ließ aber nicht lange auf sich warten – nur eineinhalb Minuten später traf Nico Jellen im Powerplay. Beim Stand von 1:1 wurden dann auch die Seiten getauscht.

Postwendende Antwort auf Klagenfurter Führung

Im zweiten Abschnitt haben die Gastgeber aus Klagenfurt dann den besseren Start erwischt und konnten durch Nikita Münch in Führung gehen. Aber auch die Draustädter hatten die postwendende Antwort parat und glichen wieder aus, womit auch das zweite Drittel 1:1 ausging.

KAC braucht nur 11 Sekunden für Ausgleich

Den besseren Start in den dritten Abschnitt haben dann wiederum die Villacher erwischt und konnten wieder in Führung gingen. Doch auch bei diesem Führungstreffer dauerte eine Antwort nicht sehr lange. Genauer gesagt gelang Max Olsacher nach elf Sekunden der erneute Ausgleich für den KAC. Dank Jellen gingen die Rotjacken sogar noch einmal in Führung, der VSV schaffte es jedoch mit einer Schlussoffensive und dank eines Doppelpacks von Liga-Topscorer Timo Schmid, noch mit 5:4 als Sieger vom Platz zu gehen.